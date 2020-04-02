Медик — об идее заразить Квята коронавирусом: готов рискнуть свободой? В добрый путь!

Бывший глава Антидопинговой службы Федерального агентства РФ по физической культуре и спорту, известный российский медик и специалист по биотехнологии Николай Дурманов крайне негативно оценил идею консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, который предложил заразить коронавирусом собственных пилотов.

«Предложение имеет глубокие исторические корни. Ещё в Древнем Китае так лечились от оспы, процесс назывался инокуляция. Всех людей заражали, трём процентам не везло, они погибали, зато остальные получали иммунитет.

Допустим, заражаем мы 10 гонщиков. У кого-то гипертония, диабет, снижен иммунитет. Все эти группы восприимчивы к коронавирусу. Заразили с благими намерениями, и кто-то умер. Ждать визита людей в погонах? Довольствоваться словами, что спортсмены — крутые ребята? Зря.

Спортсмены — такие же граждане, их иммунная система ничуть не лучше, а и точно не у профессиональных спортсменов, которые живут в состоянии постоянного стресса, нагрузок, перелётов. Если кто-то готов рискнуть своей репутацией и свободой — в добрый путь! Тогда это правильная методика", — приводит слова Дурманова «Спорт-экспресс».

Ранее Марко рассказал, что предлагал устроить перед началом сезона совместный лагерь для всех пилотов программы, включая Макса Ферстаппена, Александера Албона, Пьера Гасли, Даниила Квята. При этом он отметил, что если бы гонщики там заразились коронавирусом, то это пошло бы им на пользу.

Злобин поддержал идею Марко, предлагавшего заразить Квята и других пилотов коронавирусом