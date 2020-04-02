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Яркие наряды и смелые фотосессиии с болидами Ф-1 — лучшие фото пит-гёрлз «Джордана»

Пит-гёрлз «Джордана»
Яркие наряды и смелые фотосессиии с болидами Ф-1 — лучшие фото пит-гёрлз «Джордана»
Авто / Формула-1 0

В отсутствие автоспортивных соревнований редакция «Чемпионата» продолжает вспоминать различные исторические факты, связанные с Формулой-1 и другими гоночными сериями. В 90-е годы одной из традиций Формулы-1 было присутствие на Гран-при моделей, работавших пит-гёрлз в разных командах. Активнее всего моделей приглашал владелец собственной команды Формулы-1 Эдди Джордан. Предлагаем вам посмотреть фотогалерею, в которую включены лучшие кадры с пит-гёрлз, позирующими в командной униформе «Джордана».

Напомним, что пит-гёрлз в Формуле-1 были запрещены перед сезоном-2018. Руководство чемпионата посчитала традицию приглашения девушек, которые стояли с номерами гонщиков на стартовой решётке, устаревшей. Тем не менее промоутеры отдельных этапов Формулы-1 продолжают приглашать моделей на гонки, пусть даже не всегда они выходят на стартовую решётку.

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Все эти красотки надолго остались без работы.
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