AMuS: небольшие команды Формулы-1 хотят добиться потолка бюджетов в $ 100 млн

6 апреля руководители команд, представители ФИА и боссы Формулы-1 на видеоконференции обсудят вопрос потолка бюджетов. Как сообщает Auto Motor und Sport, небольшие коллективы стремятся добиться снижения разрешённого лимита до $ 100 млн за сезон. Хотя ранее ограничение было установлено на отметке в $ 175 млн.

В «Феррари» и «Ред Булл» выступают против столь существенного сокращения бюджетов. Австрийцы предлагают снизить сумму до $ 150 млн при условии, если переход на новый технический регламент будет отложен до 2023 года.

В «Мерседесе» и «Рено» также поддерживают идею установки ограничения на отметке в $ 150 млн.

В «Феррари» же отмечают, что ограничение бюджета в $ 150 млн ничего не даст маленьким командам, поскольку они и так тратят за сезон меньшую сумму. И предлагают ввести ряд конкретных ограничений. Например, внедрить омологацию болида в ходе уик-энда, тем самым сократив операционные и производственные расходы. Или исключить из бюджета зарплаты пилотов или сотрудников с большими гонорарами.

Однако частные команды продолжат настаивать на существенном сокращении бюджета. Предполагается, что, устанавливая планку в $ 100 млн, на самом деле они готовы согласиться на сумму в $ 130 млн.