Итальянское издание рассказало, как «Феррари» предлагает сократить бюджеты команд

Из-за того что в Италии очень строгое законодательство, защищающее работников от увольнений, «Феррари» разработала своё предложение по сокращению бюджетов команд Формулы-1. Оно позволит избежать массовых сокращений.



Как отмечает издание Corriere della sera, «Скудерия» предлагает прописать в регламенте снижение расходов на конкретную область. Условно, на $ 20 млн сократить затраты на шасси и на $ 5-10 млн на силовые установки. Этот подход позволит растянуть во времени снижение расходов и не допустит резкого сокращения рабочих мест.



Сообщается, что позицию «Феррари» частично поддерживает «Ред Булл». В «Мерседесе» пока не хотят идти на компромисс.



Ранее появилась информация, что небольшие коллективы стремятся добиться снижения разрешённого лимита до $ 100 млн за сезон.

AMuS: небольшие команды Формулы-1 хотят добиться потолка бюджетов в $ 100 млн