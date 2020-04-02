Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

89-летний экс-босс Формулы-1 Экклстоун скоро станет отцом в четвёртый раз

89-летний экс-босс Формулы-1 Экклстоун скоро станет отцом в четвёртый раз
Авто / Формула-1 0

Бывший владелец Формулы-1, почётный президент серии Берни Экклстоун в четвёртый раз станет отцом. Об этом сообщает F1-Insider. По информации источника, 89-летний миллиардер и его 41-летняя супруга Фабиана станут родителями в июле 2020 года.

У Берни Экклстоуна три дочери — младшей, Тамаре, 35 лет, а старшей, Деборе, — 65 лет.

В настоящее время Экклстоун вместе с женой находится в Бразилии на своей ферме, расположенной недалеко от Сан-Паулу. Территория полностью закрыта для въезда и выезда и контролируется правительством. Жителям позволено выходить из дома лишь по крайней необходимости.

Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020