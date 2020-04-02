89-летний экс-босс Формулы-1 Экклстоун скоро станет отцом в четвёртый раз

Бывший владелец Формулы-1, почётный президент серии Берни Экклстоун в четвёртый раз станет отцом. Об этом сообщает F1-Insider. По информации источника, 89-летний миллиардер и его 41-летняя супруга Фабиана станут родителями в июле 2020 года.
У Берни Экклстоуна три дочери — младшей, Тамаре, 35 лет, а старшей, Деборе, — 65 лет.
В настоящее время Экклстоун вместе с женой находится в Бразилии на своей ферме, расположенной недалеко от Сан-Паулу. Территория полностью закрыта для въезда и выезда и контролируется правительством. Жителям позволено выходить из дома лишь по крайней необходимости.
Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.
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