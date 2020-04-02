Сайнс прокомментировал сокращение своей зарплаты

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал своё решение отказаться от части зарплаты по контракту на 2020 год.



«Под влиянием коронавируса в „Макларене“ пошли на непопулярные меры по отношению к части работников, чтобы защитить рабочие места в долгосрочной перспективе. Я понимаю эти трудные решения и принял решение отказаться от части зарплаты. Мы вместе переживаем эту ситуацию», — написал Карлос Сайнс в своём «твиттере».



Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.