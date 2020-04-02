В «Сильверстоуне» готовы провести вторую гонку Формулы-1 на обратной конфигурации трассы

Управляющий директор автодрома «Сильверстоун» Стюарт Прингл сообщил, что они готовы принять второй этап Формулы-1 в сезоне-2020 на обратной конфигурации трассы, если это потребуется.



«Проведение второй гонки на реверсивной трассе — не такая плохая мысль. У нас нет лицензии на эту конфигурацию, но сейчас странные времена, самое время для необычных решений. Но стоит посмотреть, какими будут следующие четыре недели. Это сложное время для Формулы-1. Они смотрят не только на то, что происходит в Великобритании, они смотрят за обстановкой во всём мире.



Мысль о гонке без болельщиков была бы довольно странной. Но я сказал руководству Формулы-1, что готов работать с ними над тем, чтобы помочь им провести чемпионат, и если наша помощь потребуется, то мы сделаем всё для этого», — приводит слова Стюарта Прингла Sky Sports.