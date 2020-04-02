Квят рассказал, чем занимается на карантине

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о том, чем он занимается на карантине.

«Что я делаю на карантине? Пью воду! (Смеётся). Необычное время для людей. Нам нужно адаптироваться к необычным ситуациям. Сейчас мы стараемся минимизировать время за пределами квартиры, это нелегко. Я сейчас в Монако, здесь разрешено иногда бегать — стараюсь использовать эту возможность по максимуму. Провожу совсем лёгкие тренировки. Сейчас даже пробую заниматься йогой. Никогда прежде не пробовал — это довольно интересно. Теперь я понял, насколько у меня плохая растяжка, так что стараюсь работать над этим. Поставил перед собой задачу прибавить.



Ещё играю на гитаре. Без учителя заниматься сложнее, но я стараюсь смотреть видео, изучать новые песни. Ещё смотрю фильмы, телесериалы. Также мне очень нравится смотреть старые боксёрские поединки. Готовлю себе три раза в день. Ну и домашняя уборка: я помыл окна, постирал вещи, постригся», — рассказал Квят в эфире «инстаграма» Pirelli Motorsport.