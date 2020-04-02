Квят рассказал, какие гонки считает лучшими в своей карьере

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят перечислил выступления, которые он сам считает лучшими в своей гоночной карьере.



«Я проехал так много гонок, что некоторые уже трудно вспомнить. Например, в картинге были этапы, когда я плохо проводил квалификацию: вообще не мог принять в ней участие и стартовал последним. Впереди меня оказалось чуть ли не сто человек, но я всё равно сумел выиграть. Естественно, всё произошло не за одну гонку: в картинге много промежуточных гонок перед финальной, и вот я сумел отобраться в неё и победить. Это одно из лучших воспоминаний в картинговой карьере.



Если говорить о молодёжных сериях, то у меня было несколько очень сильных гонок в GP3. Ещё вспомню Формулу-3 в Зандворте, где я сумел победить. Есть что вспомнить и в Формуле «Рено». Не обязательно нужно выбирать самые высокие результаты — главное, чтобы гонка получилась классной. Например, в Барселоне я стартовал 20-м, гонка была сухой, обгонять там трудно, но я все равно сумел финишировать третьим.



В Формуле-1, конечно, все наблюдают за тобой словно под микроскопом. Иногда бывает, что ты финишируешь девятым или десятым, но добиваешься максимума возможного в тот день. Также выделю мой подиум с «Торо Россо» в прошлом году. Это была сильная гонка. Вероятно, вот это мои главные достижения в карьере», — рассказал Квят в эфире «инстаграма» Pirelli Motorsport.

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