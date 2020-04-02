Квят кардинально сменил имидж

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят провёл совместный стрим с Pirelli Motorsport в «Инстаграме». Подписчики россиянина, смотревшие прямой эфир, могли увидеть, насколько кардинально он сменил имидж на время карантина.

Квят решил постричься практически налысо.

«Просто однажды утром проснулся, мои волосы были в беспорядке, и я подумал, что машинка может стать решением», — объяснил Даниил.

Напомним, старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок. Причиной тому послужила пандемия коронавируса. На сегодняшний день известно, что чемпионат в лучшем случае стартует в середине июня. Ожидается, что предстоящий сезон будет сокращён до 15-18 этапов, а завершится в январе или феврале 2021 года.

Даниил Квят проводит карантин у себя дома, в Монако.