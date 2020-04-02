Ландо Норрис выполнил обещание и постригся в прямом эфире

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выполнил взятое на себя обязательство и постригся в прямом эфире. Британец не стал стричься налысо, но побрился под машинку и оставил совсем немного волос.

Напомним, ранее Норрис объявил, что пострижётся налысо, если в ходе одного из прямых эфиров соберёт на борьбу с пандемией коронавируса пожертвование в размере $ 10 тыс. В итоге подписчики Норриса пожертвовали в общей сложности $ 12 тыс. и вынудили своего любимца постричься.

Великобритания стала одной из самых пострадавших стран Европы от пандемии коронавируса. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 29 тыс. случаев заражения, более 2300 из них стали смертельными.

Отметим, по состоянию на конец дня, 2 апреля, число инфицированных в мире коронавирусом превысило 1 млн.