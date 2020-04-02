Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ландо Норрис выполнил обещание и постригся в прямом эфире

Ландо Норрис выполнил обещание и постригся в прямом эфире
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выполнил взятое на себя обязательство и постригся в прямом эфире. Британец не стал стричься налысо, но побрился под машинку и оставил совсем немного волос.

Напомним, ранее Норрис объявил, что пострижётся налысо, если в ходе одного из прямых эфиров соберёт на борьбу с пандемией коронавируса пожертвование в размере $ 10 тыс. В итоге подписчики Норриса пожертвовали в общей сложности $ 12 тыс. и вынудили своего любимца постричься.

Великобритания стала одной из самых пострадавших стран Европы от пандемии коронавируса. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 29 тыс. случаев заражения, более 2300 из них стали смертельными.

Отметим, по состоянию на конец дня, 2 апреля, число инфицированных в мире коронавирусом превысило 1 млн.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020