89-летний Экклстоун — о беременности жены: у нас было достаточно практики

Сегодня, 2 апреля, стало известно, что экс-глава Формулы-1 89-летний Берни Экклстоун в четвёртый раз станет отцом. Почётный президент Ф-1 со свойственным ему чувством юмора прокомментировал эту новость и добавил, что на этот раз ждёт сына.

«После того как я закончил работать в Формуле-1, у нас с Фабианой было достаточно времени для практики. Если же говорить всерьёз, в эти дни мы ломаем себя. Но мне хочется оставаться в хороших отношениях с женой, даже невзирая на то что нас ждёт длительная изоляция. К счастью, у нас всегда достаточно работы на ферме. Фабиана также следит за своей кофейной плантацией.

Пол ребёнка? Наконец-то у меня будет мальчик», — приводит слова Экклстоуна Blick.

У Берни Экклстоуна три дочери. Младшей, Тамаре, 35 лет, а старшей, Деборе, — 65.