Карпентье: гонка в Монреале в июне невозможна, потому что на ней не будет «Феррари»

Бывший гонщик Indycar и NASCAR Патрик Карпентье считает, что проведение Гран-при Канады в июне «в принципе невозможно». Он связывает это с тем, что «Феррари» не подлетит на этап из-за сложной ситуации по коронавирусу в Италии.

Промоутер гонки в Монреале Франсуа Дюмонтье оценивает шансы проведения канадского Гран-при как 50 на 50, но Карпентье гораздо менее оптимистичен.



«Феррари» является важной частью Формулы-1. И если гонка в Мельбурне была отменена, потому что сотрудники «Макларена» пострадали от коронавируса, то команды не прилетят в Монреаль. Потому что «Феррари» там не будет. На «Скудерию» все будут косо смотреть, если они отправятся на гонку, когда в Италии ежедневно умирает около тысячи человек.



Я понимаю надежды Франсуа. Но, по моему мнению, гонка невозможна. Он говорит, что расклад 50 на 50. Но, на мой взгляд, шансов на проведение этапа не более 10 процентов», — приводит слова Карпентье GrandPX.news.