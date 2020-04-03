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Рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз по Формуле-1 до негативного

Рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз по Формуле-1 до негативного
Авто / Формула-1 0

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Формулы-1 на «негативный» из-за кризисной ситуации с пандемией коронавируса.

Напомним, из-за пандемии коронавируса первые семь гонок чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены. Этап в Монреале значится восьмым в календаре. Однако эксперты скептически оценивают возможность провести первую гонку сезона именно в Канаде.

На официальном сайте Формулы-1 календарь сезона-2020 был полностью удалён и заменён объявлением, что альтернативное расписание «будет значительно отличаться» от первоначального.

Аналитики Moody’s не исключают, что сезон может не состояться, но при этом отмечают, что у Формулы-1 достаточно ресурсов.

«Формула-1 обладает достаточной ликвидностью, чтобы справиться с проблемами, которые принесёт сильно сокращённый сезон 2020 года, который, по мнению Moody’s, может быть полностью отменён», – говорится в сообщении агентства Reuters.

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