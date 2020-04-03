«Непорочное зачатие будущего спасителя Ф-1». Болельщики шутят об отцовстве Экклстоуна

Новость о том, что экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун в четвёртый раз станет отцом, многие восприняли как запоздалую первоапрельскую шутку. Но после того, как 89-летний мужчина подтвердил этот факт, в социальных сетях началась буря с неизбежными вопросами.



Grandprix247 cобрал наиболее распространённые шутки-вопросы по этому поводу:

Кто отец?

Искусственное оплодотворение?

Сколько нужно «Виагры»?

Для 80-летних в постели всё ещё есть надежда?

Это непорочное зачатие будущего спасителя Формулы-1?

В настоящее время Экклстоун вместе с женой находятся в Бразилии на своей ферме, расположенной недалеко от Сан-Паулу. Территория полностью закрыта для въезда и выезда и контролируется правительством. Жителям позволено выходить из дома лишь по крайней необходимости.

Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.