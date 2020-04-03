Вильнёв предложил отменить сезон-2020 Формулы-1 и провести уникальные внезачётные гонки

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв предложил отказаться от проведения сезона-2020 в Формуле-1. Но, чтобы команды и Liberty Media могли сохранить финансы, он считает целесообразным устроить в конце года внезачётные этапы, которые будут отличаться своей уникальностью.



«Даже если мировые границы начнут открываться, после пандемии коронавируса понадобится время, чтобы организовать соревнования. Проведение первого Гран-при по обновлённому календарю стоит ждать к сентябрю. Я предполагаю, что владельцы Формулы-1 захотят провести максимальное количество гонок, чтобы соответствовать минимальным требованиям своих контрактов. Но это будет ошибкой. Не очень здорово устраивать гонки с сентября до Рождества, просто ради того, чтобы сохранить чемпионат.



Какое решение? Лучше сказать так: «Никакого чемпионата в этом году не будет. Мы продолжим проводить гонки, и каждая из них станет уникальным событием, таким как «Инди-500» или «24 часа Ле-Мана». Каждый Гран-при будет похож на турнир «Большого шлема», а не на частичку половины чемпионата. Плюс это позволит командам использовать остаток года для подготовки к сезону-2021», — приводит слова Вильнёва F1i.

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