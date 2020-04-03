Тодт горд вкладом команд в борьбу с пандемией коронавируса

Президент ФИА Жан Тодт признался, что горд тем вкладом, который вносит в борьбу с пандемией коронавируса сообщество автоспорта. Функционер призвал не сбавлять оборотов и присоединиться к этой деятельности и другим сочувствующим.
«Хотел бы поприветствовать те действия, которые предпринимаются членами ФИА на всех континентах. Можно привести бесчисленное количество примеров поддержки населения и врачей. Это и простая финансовая помощь, и производство защитных масок, чем занялись во Вьетнаме, и работа над созданием и производством аппаратов искусственной вентиляции лёгких, чем заняты команды Формулы-1 в Великобритании. Многие также помогают, ассистируя врачам.
Естественно, призываю присоединиться к этому сообществу. Дайте знать, если можете чем-то помочь. ФИА создала платформу обмена информацией между 150 врачами и 290 лечебными учреждениями. Здесь можно уточнить возможность отправки оборудования в те больницы, которые нуждаются в этом больше всего», — приводит слова Тодта Sport24.co.za.
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