Контракт с крупнейшей нефтяной компанией мира принесёт Формуле-1 около $ 450 млн

10 марта стало известно, что крупнейшая нефтяная компания мира Aramco, управление которой находится в руках королевской династии Саудовской Аравии, подписала спонсорский контракт с Формулой-1.
Теперь же стали известны детали сделки. Соглашение рассчитано на 10 лет и будет действовать до 2029 года. Ежегодно Aramco будет отчислять в пользу Формулы-1 $ 40-45 млн, таким образом, за десять лет Ф-1 может получить от спонсоров с Аравийского полуострова около $ 450 млн.
Переговоры шли при непосредственном участии руководителя Формулы-1 Чейза Кэри и на них ушло около 14 месяцев, сообщает Sport Business.
Отмечается, что партнёрские отношения с Aramco не гарантируют проведение этапа Формулы-1 в Саудовской Аравии, но если он всё же будет организован, компания станет его титульным спонсором. Уже сейчас известно, что Aramco будет титульным спонсором Гран-при в Испании, Венгрии и США.
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