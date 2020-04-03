Джовинацци и Баттон примут участие в виртуальном Гран-при Вьетнама

В ближайшее воскресенье, 5 апреля, в 22:00 по московскому времени состоится виртуальный Гран-при Вьетнама Формулы-1.
О своём участии в нём уже успели сообщить несколько действующих пилотов — Шарль Леклер из «Феррари», гонщик «Ред Булл» Александер Албон, Ландо Норрис из «Макларена» и дуэт пилотов «Уильямса» в составе Джорджа Расселла и Николя Латифи.
Теперь же стало известно, что к ним присоединится представитель «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, сообщает Motorsport Week. Об участии в виртуальном Гран-при Вьетнама на своей странице в «Твиттере» объявил чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон.
F1 Esports Virtual Grand Prix — виртуальная серия кибергонок, которую организаторы Формулы-1 решили запустить в качестве альтернативы настоящим Гран-при, пока соревнования на автодромах из-за пандемии вируса COVID-19 отложены. Это развлекательный проект, который никак не повлияет на результаты в личном зачёте и Кубке конструкторов официального чемпионата.
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