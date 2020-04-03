Хорнер не уверен, что все команды Формулы-1 переживут нынешний кризис

Глава Формулы-1 Кристиан Хорнер не уверен, что все команды Формулы-1 сумеют преодолеть последствия кризиса, связанного с пандемией коронавируса и проблемами мировой экономики.

«Формула-1 это сильный бизнес с огромным наследием. Чемпионат переживёт этот кризис. Другой вопрос — переживут ли это все команды. За это ответственны руководители всех конюшен. Сейчас нужно действовать в соответствии с интересами всех участников и удостовериться, что десять команд сумеют выйти из сложной ситуации.

Сравнение с кризисом 2008 года? Есть большая разница. Тогда мы продолжали чемпионат, у нас был календарь и мы проводили Гран-при. Тогда проблемы можно было увидеть. Теперь же действуем вслепую. Сейчас весь мир в ином положении", — приводит слова Хорнера Motorsport Week.