Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хорнер не уверен, что все команды Формулы-1 переживут нынешний кризис

Хорнер не уверен, что все команды Формулы-1 переживут нынешний кризис
Авто / Формула-1 0

Глава Формулы-1 Кристиан Хорнер не уверен, что все команды Формулы-1 сумеют преодолеть последствия кризиса, связанного с пандемией коронавируса и проблемами мировой экономики.

«Формула-1 это сильный бизнес с огромным наследием. Чемпионат переживёт этот кризис. Другой вопрос — переживут ли это все команды. За это ответственны руководители всех конюшен. Сейчас нужно действовать в соответствии с интересами всех участников и удостовериться, что десять команд сумеют выйти из сложной ситуации.

Сравнение с кризисом 2008 года? Есть большая разница. Тогда мы продолжали чемпионат, у нас был календарь и мы проводили Гран-при. Тогда проблемы можно было увидеть. Теперь же действуем вслепую. Сейчас весь мир в ином положении", — приводит слова Хорнера Motorsport Week.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020