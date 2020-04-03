Хорнер не уверен, что все команды Формулы-1 переживут нынешний кризис

Глава Формулы-1 Кристиан Хорнер не уверен, что все команды Формулы-1 сумеют преодолеть последствия кризиса, связанного с пандемией коронавируса и проблемами мировой экономики.
«Формула-1 это сильный бизнес с огромным наследием. Чемпионат переживёт этот кризис. Другой вопрос — переживут ли это все команды. За это ответственны руководители всех конюшен. Сейчас нужно действовать в соответствии с интересами всех участников и удостовериться, что десять команд сумеют выйти из сложной ситуации.
Сравнение с кризисом 2008 года? Есть большая разница. Тогда мы продолжали чемпионат, у нас был календарь и мы проводили Гран-при. Тогда проблемы можно было увидеть. Теперь же действуем вслепую. Сейчас весь мир в ином положении", — приводит слова Хорнера Motorsport Week.
- 3 апреля 2020
-
23:08
-
21:56
-
20:45
-
19:59
-
19:17
-
17:58
-
16:45
-
15:28
-
14:47
-
14:29
-
12:58
-
12:03
-
11:23
-
10:57
-
09:58
-
09:00
-
01:18
- 2 апреля 2020
-
23:50
-
22:57
-
21:30
-
21:27
-
20:55
-
19:50
-
19:34
-
17:57
-
16:44
-
16:13
-
15:00
-
14:19
-
13:57
-
12:27
-
11:58
-
11:28
-
11:15
-
09:59