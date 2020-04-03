Норрис: думаю, отношения Сайнса с «Ред Булл» были напряжёнными

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился своими мыслями о том, насколько позитивным шагом для Карлоса Сайнса стал переход в британскую команду. По словам Норриса, будучи гонщиком программы «Ред Булл», испанец испытывал напряжение.

«Мы не притворяемся, у нас действительно отличное взаимопонимание. Нам нравится работать вместе. Карлос стал другим по сравнению с тем, каким он был в предыдущие годы. Я не обсуждал с ним эту тему. Но думаю, что отношения с «Ред Булл» были достаточно напряжёнными. Думаю, вы знаете, как работает программа «Ред Булл», — приводит слова Норриса Nextgen-Auto.

Напомним, долгое время Карлос Сайнс выступал в составе «Торо Россо». Оставаясь пилотом программы «Ред Булл», 2018 год он провёл в составе «Рено». После того сезона в австрийской команде приняли решение отпустить испанца, и он подписал контракт с «Маклареном». Минувший сезон Сайнс завершил на шестом месте в общем зачёте.