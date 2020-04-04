89-летний Экклстоун — о беременности жены: ничего необычного

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал новость о беременности своей 44-летней супруги. Почётный президент Ф-1 выразил недоумение по поводу того, что вокруг этого события поднялся ажиотаж.
«Не вижу никакой разницы между 89-летним и 29-летним. Полагаю, у всех такие же проблемы. В этой истории нет ничего необычного, я даже не могу понять, откуда такой ажиотаж.
У нас всё в порядке, мы находимся в Бразилии. Сейчас нам нужно немного подождать и понять, произойдёт ли это событие здесь или в Великобритании.
Моя жена счастлива, она ждала этого события. Рад, что у неё будет кто-то, кто присмотрит за ней после того, как я умру», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.
Напомним, у Берни Экклстоуна уже есть трое дочерей, первой из которых 65 лет.
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