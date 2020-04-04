Норрис: думаю, что «Уильямс» стал гораздо ближе к нам

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о раскладе сил в пелотоне.



«Думаю, что „Уильямс“ стал гораздо ближе к нам. Теперь нам необходимо не забывать о них. Нам стоит включить их в нашу гоночную стратегию. Мы будем бороться с ними. В борьбу включилась ещё одна команда, нужно не забывать об этом. Если не считать этого, то я не думаю, что расклад сил сильно будет отличаться от того, что было в прошлом сезоне.



«Рейсинг Пойнт»? Пока сложно что-либо сказать. Они были быстры на тестах. Думаю, что они хорошо начнут чемпионат, но сложно понять, каков на самом деле их потенциал. Возможно, они будут далеко впереди нас, а может быть окажутся в средней группе или чуть впереди. Но они сделали большой шаг вперёд, понятно почему", — приводит слова Ландо Норриса Autosport.