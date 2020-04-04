Ферстаппен: надеюсь, что реальные гонки всё же начнутся в этом году

Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил надежду, что гонки вернутся на реальные трассы в 2020 году. Накануне Ферстаппен принял участие в виртуальной гонке на Сузуке, где завоевал подиум и по итогам чемпионата стал обладателем титула.
«Нашей команде предстоит сражаться с „Феррари“ и „Мерседесом“, их не так легко победить. В прошлом мы устраивали интересные сражения. Надеюсь, что реальные гонки всё же начнутся в этом году и я смогу вернуться в Японию. „Хонда“ является нашим партнёром, что делает Гран-при Японии для нас особенным. Мне хотелось бы достичь результата для болельщиков „Хонды“ на их домашней трассе», — приводит слова Макса Ферстаппена его официальный сайт.
Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона Формулы-1 был отложен на неопределённый срок.
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