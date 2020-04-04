Шварцман: был бы рад стать частью новой волны российских пилотов в Формуле-1

Пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман, действующий чемпион Формулы-3, который 2020 год проведёт в Формуле-2, поделился мнением о перспективах Александра Смоляра и о возможности появления новой волны россиян в Формуле-1.

«Откровенно говоря, мне бы хотелось видеть появление новой волны россиян в Формуле-1 и был бы рад стать её частью. Что касается перспектив Смоляра, он очень быстрый парень. В предстоящем сезоне у него будет возможность показать себя в Формуле-3.

Что я думаю о своём напарнике Мике Шумахере? Давно его знаю и считаю очень сильным пилотом. Это хорошо, потому что о твоей силе всегда судят по напарнику. Я привык иметь дело с хорошими гонщиками", — приводит слова Шварцмана итальянская редакция Motorsport.