Уэббер считает, что старт сезона Формулы-1 в июле маловероятен
Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что у руководства Формулы-1 невысокие шансы обеспечить старт начала сезона в июле.
«Это настоящая головная боль для руководства Формулы-1. Этот спорт глобален, и это быстро развивающийся бизнес. Именно в нашем спорте, скорее всего, самая сложная логистика. Кто-то говорит, что сезон может начаться в июле, но мне кажется, что это очень оптимистичный сценарий.
Мне кажется, идея сократить уик-энд с трёх дней до двух действительно неплохая», — приводит слова Уэббера Marca.
Напомним, старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок. Причиной тому послужила пандемия коронавируса. На сегодняшний день рассматривается вариант с проведением первого этапа в году в июне. Это будет Гран-при Канады.
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