Леклер признался, что сначала не хотел выступать под 16-м номером

Пресс-служба «Феррари» опубликовала видео, где пилот команды Шарль Леклер отвечает на вопросы болельщиков. В ходе общения монегаск рассказал, почему для выступлений выбрал 16-й номер.

«Хотел выступать под седьмым номером, но он уже был занят, его взял Кими Райкконен. Тогда подумал о десятом номере, однако Гасли дебютировал в чемпионате в середине сезона и забрал его. Так что выбрал шестнадцатый номер: сумма единицы и шести равняется семи, к тому же это дата моего рождения. Так что с выбором номера были проблемы», — сказал Леклер.

Предстоящий сезон для монегаска станет вторым в составе «Феррари». В минувшем сезоне он занял четвёртое место в общем зачёте, опередив напарника по команде, Себастьяна Феттеля.