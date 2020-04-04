Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер признался, что сначала не хотел выступать под 16-м номером

Леклер признался, что сначала не хотел выступать под 16-м номером
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Феррари» опубликовала видео, где пилот команды Шарль Леклер отвечает на вопросы болельщиков. В ходе общения монегаск рассказал, почему для выступлений выбрал 16-й номер.

«Хотел выступать под седьмым номером, но он уже был занят, его взял Кими Райкконен. Тогда подумал о десятом номере, однако Гасли дебютировал в чемпионате в середине сезона и забрал его. Так что выбрал шестнадцатый номер: сумма единицы и шести равняется семи, к тому же это дата моего рождения. Так что с выбором номера были проблемы», — сказал Леклер.

Предстоящий сезон для монегаска станет вторым в составе «Феррари». В минувшем сезоне он занял четвёртое место в общем зачёте, опередив напарника по команде, Себастьяна Феттеля.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020