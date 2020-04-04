Экклстоун: сезон нужно отменить. Хэмилтон станет чемпионом независимо от количества этапов

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун вновь призвал нынешнее руководство чемпионата отменить сезон. По его словам, будет практически невозможно провести необходимый минимум гонок, а их результат при этом для многих известен заранее.

«Нам необходимо завершить чемпионат и надеяться, что проведём его в следующем году. Не вижу варианта, при котором руководство серии сможет провести необходимый минимум гонок для определения чемпиона. Кажется, минимально необходимое количество этапов — восемь. Ситуация очень сложная.

В конце концов, не думаю, что для Хэмилтона будет существенная разница. Он станет чемпионом независимо от количества этапов, будь их восемь, шестнадцать или двадцать. Это чемпионат мира и он выиграет. Ужас в том, что он может выиграть все восемь гонок. Это будет не лучший чемпионат", — приводит слова Экклстоуна RTE.