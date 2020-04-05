Леклер: я должен учиться, в том числе у Себастьяна Феттеля

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что за время проведённое в «Скудерии» он научился быть более терпеливым. По словам монегаска, это пока самый большой урок, который он усвоил в итальянской команде.

«Я научился быть терпеливым. Полагаю, в прошлом у меня были с этим проблемы. В „Феррари“ мне удалось приучить себя к этому. Я должен учиться у лучших, в том числе, у Себастьяна Феттеля. На всё требуется время и нужно проявлять терпение.

Мне нравится быть пилотом «Феррари». Даже невзирая на то, что я здесь уже год, по-прежнему испытываю особенные чувства, надевая красный комбинезон", — рассказал Леклер пресс-службе «Феррари», отвечая на вопросы от болельщиков команды.

Напомним, в минувшем сезоне Леклер занял четвёртое место в общем зачёте чемпионата мира.