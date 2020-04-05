Карякин: коронавирус на «Дакаре»? Запросто

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал слухи, что ряд участников ралли-марафона «Дакар» переболели новой формой коронавируса ещё во время гонки, в январе 2020 года.
«Такие слухи действительно есть. Многие жаловались на проблемы с лёгкими. Мне рассказывали медики, что у кого-то была пневмония. Это действительно можно связать с коронавирусом. Мы недооценили угрозу, которая шла из Китая.
У меня и нашей команды не было подозрений. Но у моего знакомого из Литвы были симптомы недомогания, в том числе тяжёлое дыхание. Я моложе него, но со мной был отец. Не знаю, или мы умудрились не заболеть, или переболели бессимптомно.
А то, что это мог быть коронавирус, запросто. Я от пяти-шести человек из Европы слышал, что у них уже тогда были симптомы», — приводит слова Карякина Autosport.com.ru.
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