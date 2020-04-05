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Изола помогает бороться с коронавирусом в качестве парамедика

Изола помогает бороться с коронавирусом в качестве парамедика
Авто / Формула-1 0

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола включился в борьбу с пандемией коронавируса в Италии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бен Хант.

Так, минувшую ночь Изола провёл в качестве добровольца-парамедика в провинции Ломбардия. Кроме того, Изола основал благотворительный фонд, средства которого будут переводиться в пользу пострадавших от коронавируса.

Напомним, Италия стала эпицентром пандемии коронавируса в Европе, а провинция Ломбардия — наиболее пострадавший регион Италии.

На сегодняшний день в Италии зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 15 тысяч из них стали смертельными. В мире насчитывается уже более 1,2 млн пострадавших от ранее неведомой формы коронавируса.

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