Экклстоун признался, что по-прежнему хочет руководить Формулой-1

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун признался, что ему хотелось бы вернуться к руководству чемпионатом.

«Не думаю, что в Liberty Media хотят видеть моё возвращение и что они хотят продать чемпионат. Я лично посещал этапы чемпионата мира, и делал это не для того, чтобы смотреть гонки, а чтобы работать. Продолжал работу и в те дни, когда оставался в офисе. Конечно, после стольких лет, проведённых в Формуле-1, нельзя сказать, что я не скучаю. Возможно, сейчас, когда у чемпионата столько проблем, мне хотелось бы снова руководить серией», — приводит слова Экклстоуна турецкая редакция Motorsport.

Напомним, старт нынешнего сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.