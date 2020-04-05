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Экклстоун признался, что по-прежнему хочет руководить Формулой-1

Экклстоун признался, что по-прежнему хочет руководить Формулой-1
Авто / Формула-1 0

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун признался, что ему хотелось бы вернуться к руководству чемпионатом.

«Не думаю, что в Liberty Media хотят видеть моё возвращение и что они хотят продать чемпионат. Я лично посещал этапы чемпионата мира, и делал это не для того, чтобы смотреть гонки, а чтобы работать. Продолжал работу и в те дни, когда оставался в офисе. Конечно, после стольких лет, проведённых в Формуле-1, нельзя сказать, что я не скучаю. Возможно, сейчас, когда у чемпионата столько проблем, мне хотелось бы снова руководить серией», — приводит слова Экклстоуна турецкая редакция Motorsport.

Напомним, старт нынешнего сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

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