Масса рассказал о секретном соглашении с «Феррари»

Вице-чемпион мира 2008 года Фелипе Масса рассказал, как ему удалось подписать контракт с «Феррари». По словам бразильца, ещё до начала выступлений за «Скудерию» он заключил соглашение с итальянской командой. Вместе с тем, по договорённости, он не имел права рассказывать об этом.
«После того как стал чемпионом Формулы-Рено, многие хотели подписать со мной контракт. У меня был контакт с представителями „Феррари“. Но я не знал, что они следили за всеми моими выступлениями.
Они сказали, что подпишут со мной контракт как с представителем молодёжного крыла „Феррари“, но я не должен об этом никому рассказывать. Это должно было оставаться в секрете. У меня был восьмилетний контракт, о котором мог говорить лишь с семьёй. Это был сложный период.
Потом начал выступать в составе «Заубера», а в один прекрасный день мне позвонили из «Феррари» и сказали, что буду выступать в их составе. Так сбылась моя мечта», — приводит слова Массы GPblog.
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