Феттель выступил с обращением к болельщикам
Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель выступил с обращением к болельщикам и попытался приободрить их в непростое время.
«Привет всем в эти сложные и небезопасные времена! Сохраняйте веру, сохраняйте надежду. Если все мы внесём вклад и попробуем помочь друг другу, тогда у нас получится справиться и пройти через это. Надеюсь, очень скоро мы вернётся к нормальному образу жизни. Оставайтесь здоровыми и берегите себя», — сказал Феттель в видео, размещённом на официальной странице «Феррари» в «Твиттере».
Соответствующий пост можно увидеть на странице «Феррари» в социальной сети.
Напомним, старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
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