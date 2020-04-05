Абитебуль — о болиде «РП»: впервые вижу, чтобы с гордостью говорили, что всё скопировали

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль поделился мыслями о болиде «Рейсинг Пойнт», который, по утверждениям технического директора Энди Грина, был создан на основе фотографий машины «Мерседес» 2019 года.



«У „Рейсинг Пойнт“ работают отличные фотографы! При этом они честно говорят, что копировали „Мерседес“. Впервые вижу в Формуле-1, чтобы люди с гордостью говорили о том, что они всё скопировали. Это можно сравнить с ситуацией, когда поймали художника, занимающегося подделкой произведений искусства, который остался доволен результатами своей работы.



Вопрос в том, возможно ли настолько точно воспроизвести сложные инженерные решения на основе информации в открытом доступе? Машина „Рейсинг Пойнт“ отлично себя показывает. Я не буду дальше развивать эту идею, но мы продолжим задаваться подобными вопросами», — приводит слова Абитебуля Canal Plus.