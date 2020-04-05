Леклер выиграл виртуальный Гран-при Австралии, Норрис снова не смог стартовать

Пилот «Феррари» Шарль Леклер одержал победу на виртуальном Гран-при Австралии. Второе место по итогам гонки досталось Кристиану Лундгору на «Рено», третьим стал гонщик «Уильямса» Джордж Расселл. Младший брат Шарля Леклера Артур финишировал четвёртым. Сразу двоим гонщикам не удалось стартовать из-за технических проблем — в очередной раз вылетела игра F1 2019 у Ландо Норриса, столкнулся с проблемами и Эстебан Гутьеррес.



Виртуальный Гран-при Австралии:



1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Кристиан Лундгор («Рено»)

3. Джордж Расселл («Уильямс»)

4. Артур Леклер («Феррари»)

5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

6. Стоффель Вандорн («Мерседес»)

7. Луи Делетраз («Хаас»)

8. Александер Албон («Ред Булл»)

9. Джимми Бродбент («Рейсинг Пойнт»)

10. Николас Латифи («Уильямс»)

11. Дженсон Баттон («Макларен»)

12. Лука Сальвадори («Альфа Таури»)

13. Нунцио Тодиско («Альфа Таури»)

14. Пьетро Фиттипальди («Хаас»)

15. Энтони Дэвидсон («Рейсинг Пойнт»)

16. Андре Хаймгартнер («Рено»)

17. Джонни Херберт («Альфа Ромео»)

18. Бен Стоукс («Ред Булл»)

Эстебан Гутьеррес («Мерседес») — не стартовал

Ландо Норрис («Макларен») — не стартовал.