Албон – о виртуальном Гран-при: эта игра на самом деле не лёгкая

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал своё выступление в виртуальном Гран-при Австралии, где он занял 6-е место, а также похвалил своего напарника – профессионального игрока в крикет Бена Стоукса.
«Не уверен, что именно случилось в виртуальном Гран-при. Я был довольно быстр во время практики, но это не отразилось на моих результатах в гонке. Особенно в квалификации, где я забыл открыть DRS, что было немного глупо. Мне удался хороший старт, но затем я допустил ошибку на первом круге и должен был отыгрываться большую часть гонки. Мы отлично сражались с Дженсоном Баттоном. Было весело.
Бен стал отличным напарником. Мы много тренировались вместе, и он становился всё лучше и лучше. Думаю, Стоукс проделал действительно хорошую работу в гонке. Эта игра на самом деле не лёгкая, посмотрите, сколько гонщиков развернуло. Так что для Бена, просто чисто проехать круг – уже отличный показатель.
Несмотря на результат, это было весело, мне очень понравилось. Надеюсь, я смогу участвовать в ещё нескольких виртуальных гонках в будущем», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
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