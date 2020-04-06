«О-да! Намного лучше». Норрис удалил симулятор после неудачи в виртуальном Гран-при

Пилот «Макларена» Ландо Норрис не смог стартовать в виртуальном Гран-при Австралии, который состоялся 5 апреля. У гонщика в очередной раз вылетела игра F1 2019. После этого он не смог сдержать эмоции и удалил симулятор в прямом эфире.



«О-да! Теперь я чувствую себя намного лучше», — сказал Норрис, когда симулятор был полностью удалён из его компьютера.

Видео этого момента доступно на официальном канали Ландо в Twitch.

Победу на виртуальном Гран-при Австралии одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе место по итогам гонки досталось Кристиану Лундгору на «Рено», третьим стал гонщик «Уильямса» Джордж Расселл. Младший брат Шарля Леклера Артур финишировал четвёртым. Пятым стал пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.