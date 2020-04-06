Косаченко посоветовала главе «Макларена» больше думать о самой пандемии

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко посоветовала главе «Макларена» Заку Брауну больше думать о безопасности во время пандемии коронавируса, а не рассуждать о возможном будущем чемпионата Формулы-1.



«Сейчас нужно сидеть дома как в России, так и в Европе, где ситуация, как вы знаете, хуже, чем у нас в стране, потому что они просто не успели подготовиться. Дальше, думаю, Liberty Media и ФИА решат, что делать — отменять чемпионат полностью или всё-таки ограничиться каким-то небольшим количеством гонок в конце сезона. В любом случае это сильно зависит от того, как будет развиваться ситуация. Больше ни о чем ни у кого не должна болеть голова.



Я точно не гадалка, не знаю, что будет. Знаю одно: если мы не будем сидеть дома, то этот процесс будет длиться бесконечно долго. Дайте врачам делать их работу, не занимайте койки, дайте возможность учёным найти какое-то антивирусное средство. Чем меньше социальных контактов будет, тем быстрее пойдёт этот процесс. Поэтому больше сейчас ни о чём никому, и Заку Брауну в том числе, не надо думать», — приводит слова Косаченко «Р-Спорт».



Напомним, ранее Браун не исключил, что чемпионат мира Формулы-1 могут покинуть сразу четыре команды на фоне мирового финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В «Макларене» допустили, что Формулу-1 могут покинуть сразу четыре команды