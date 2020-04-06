Экс-пилот Формулы-1 Джонни Херберт ответил на критику виртуальных Гран-при, которые во время пандемии коронавируса призваны развлечь болельщиков и проводятся вместо реальных этапов.
«Конечно, я слышал критику. Одни говорят, что виртуальные Гран-при не предлагают полный ростер боевых пилотов. Другие утверждают, что у нас должно быть больше геймеров и меньше реальных гонщиков. Я вижу это так: мы относимся к этому слишком серьёзно, эти гонки должны быть немного веселыми. Думаю, если бы у нас было 20 реальных гонщиков на виртуальном старте, развлекательный эффект улетучился.
Для меня сочетание нынешних гонщиков, бывших пилотов Формулы-1, геймеров и нескольких атлетов из других видов спорта является оптимальным», — приводит слова Херберта Speedweek.
Победу на виртуальном Гран-при Австралии одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе место по итогам гонки досталось Кристиану Лундгору на «Рено», третьим стал гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.
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