В «Уильямсе» отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, пилотам урежут зарплату на 20%

Пресс-служба «Уильямса» опубликовала заявление, в котором сообщила, что ряд сотрудников команды из Гроува отправлены в неоплачиваемый отпуск, а зарплаты пилотов и топ-менеджмента будут сокращены.

«В связи с продолжающейся ситуацией с Covid-19 «Уильямс» вынужден отправить ряд сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Это вынужденный шаг в рамках более широкого спектра мер по снижению затрат. Период отпусков продлится до конца мая. Высшее руководство и наши пилоты согласились на сокращение зарплаты на 20% начиная с 1 апреля.

Эти решения не были приняты легко, однако наша цель — защитить сотрудников в Гроуве и гарантировать, что они могут вернуться к работе на полный рабочий день, когда ситуация это позволит», — говорится в заявлении команды.



«Уильямс» вслед за «Маклареном» может воспользоваться государственной программой, согласно которой сотрудники, отправленные в неоплачиваемый отпуск, получат от правительства Великобритании компенсацию до 2500 фунтов ($ 3078).