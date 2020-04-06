Вольф подтвердил, что Хэмилтон, вероятнее всего, останется в «Мерседесе»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф опроверг слухи, что у него ухудшились отношения с лидером команды, шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Функционер подчеркнул, что, вероятнее всего, британец продолжит выступать за «Мерседес».

«Слухи о том, что в наших с Льюисом отношениях появилось напряжение, — полная ерунда. Мы понимаем друг друга лучше, чем когда-либо. Мы обсуждаем будущее каждый день. Всё указывает на то, что мы продолжим сотрудничество в том же ключе, что и сейчас», — приводит слова Вольфа Grand.PX.news.

Напомним, действующий контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце нынешнего сезона. В прессе периодически появляются слухи, что британец может продолжить карьеру в «Феррари».