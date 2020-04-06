В «Рейсинг Пойнт» сократили зарплаты пилотам, сотрудники команды отправлены в отпуск
Руководство «Рейсинг Пойнт» приняло решение отправить ряд сотрудников команды в обязательный временный отпуск, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эндрю Бенсон.
Кроме того команда сообщила, что её пилоты согласились на добровольное сокращение зарплаты. О конкретных цифрах ничего неизвестно. Напомним, что один из пилотов команды, Лэнс Стролл, является сыном владельца коллектива — Лоренса Стролла.
«Рейсинг Пойнт» — не первая команда, которая вынуждена была пойти на сокращение расходов и отправить часть персонала в отпуск. Ранее те же шаги предприняли в «Макларене» и «Уильямсе». Это связано с пандемией коронавируса, вызвавшей перенос старта сезона Формулы-1 на неопределённый срок.
Читайте также
- 6 апреля 2020
-
18:59
-
17:59
-
16:52
-
16:01
-
15:29
-
15:04
-
13:40
-
13:27
-
13:05
-
12:11
-
11:22
-
10:59
-
10:48
-
09:46
-
09:14
-
00:31
- 5 апреля 2020
-
23:18
-
22:56
-
21:36
-
19:48
-
19:00
-
17:54
-
16:59
-
15:53
-
14:59
-
13:57
-
12:36
-
11:48
-
11:01
-
09:44
-
01:24
-
01:04
- 4 апреля 2020
-
23:45
-
22:57
-
21:47
Партнерский контент