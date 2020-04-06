В «Рейсинг Пойнт» сократили зарплаты пилотам, сотрудники команды отправлены в отпуск

Руководство «Рейсинг Пойнт» приняло решение отправить ряд сотрудников команды в обязательный временный отпуск, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эндрю Бенсон.

Кроме того команда сообщила, что её пилоты согласились на добровольное сокращение зарплаты. О конкретных цифрах ничего неизвестно. Напомним, что один из пилотов команды, Лэнс Стролл, является сыном владельца коллектива — Лоренса Стролла.

«Рейсинг Пойнт» — не первая команда, которая вынуждена была пойти на сокращение расходов и отправить часть персонала в отпуск. Ранее те же шаги предприняли в «Макларене» и «Уильямсе». Это связано с пандемией коронавируса, вызвавшей перенос старта сезона Формулы-1 на неопределённый срок.