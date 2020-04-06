Вольф считает, что сезон Формулы-1 начнётся только осенью
Глава «Мерседеса» Тото Вольф пессимистичен в отношении вопроса о сроках старта чемпионата Формулы-1. В то время, как кто-то надеется на проведение этапа в Канаде в июне, а кто-то говорит о возможном начале сезона в июле на Гран-при Великобритании, Вольф лишь надеется, что первый этап будет проведён осенью.
«Когда начнётся сезон? Надеюсь, что осенью», — приводит слова функционера OE24.
Напомним, старт чемпионата Формулы-1 отложили из-за пандемии коронавируса. Гран-при Австралии отменили лишь за два часа до начала первой свободной практики. На сегодняшний день Ф-1 отменила или перенесла восемь этапов. По самым оптимистичным прогнозам чемпионат начнётся в Монреале. Гран-при Канады запланирован на 12-14 июня.
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