Ферстаппен призвал болельщиков соблюдать карантин
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обратился к болельщикам, призвав оставаться дома. Кроме того, нидерландец рассказал, что старается поддерживать форму, даже невзирая на карантин.
«Привет всем! В данный момент стараюсь оставаться дома как можно больше. Пытаюсь проводить тренировки в домашних условиях. Конечно, остаюсь готовым к гонкам, провожу много времени на симуляторе. Тренируюсь, чтобы оставаться готовым, где бы мы ни начали этот сезон. Надеюсь, все вы здоровы и мы скоро увидимся», — сказал Ферстаппен в видеозаписи, размещённой на его странице в «Твиттере».
К посту он добавил хештеги «оставайся дома» и «оставайся в безопасности».
Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона в Формуле-1 отложен на неопределённый срок.
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