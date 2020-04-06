Ферстаппен призвал болельщиков соблюдать карантин

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обратился к болельщикам, призвав оставаться дома. Кроме того, нидерландец рассказал, что старается поддерживать форму, даже невзирая на карантин.

«Привет всем! В данный момент стараюсь оставаться дома как можно больше. Пытаюсь проводить тренировки в домашних условиях. Конечно, остаюсь готовым к гонкам, провожу много времени на симуляторе. Тренируюсь, чтобы оставаться готовым, где бы мы ни начали этот сезон. Надеюсь, все вы здоровы и мы скоро увидимся», — сказал Ферстаппен в видеозаписи, размещённой на его странице в «Твиттере».

К посту он добавил хештеги «оставайся дома» и «оставайся в безопасности».

Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона в Формуле-1 отложен на неопределённый срок.