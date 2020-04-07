Росберг: когда Ферстаппен рядом, это увеличивает вероятность аварии в десять раз

Бывший чемпион Формулы-1, а ныне эксперт канала Sky F1 Нико Росберг признался, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен больше других соперников раздражал его на трассе.
В последних четырёх гонках чемпионского сезона Росбергу нужно было отстоять преимущество над Льюисом Хэмилтоном, поэтому немец не стремился ввязываться в борьбу с пилотом из Нидерландов.
«Макс Ферстаппен явно самый раздражающий пилот, которого только можно представить. Я большой поклонник его таланта, он классный гонщик, и заезды с его участием интересно смотреть. Однако, если вы будете рядом с ним на трассе, это увеличивает вероятность аварии в десять раз. В последних четырёх гонках моего чемпионского сезона он всегда был рядом, в трёх из четырёх случаев, кажется, даже обогнал меня", — приводит слова Росберга GPblog.
Напомним, Росберг завершил карьеру в Формуле-1 в конце 2016 года, став чемпионом мира. В настоящий момент он, как и большинство людей, находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Нико проводит время с семьёй в частном доме на Ибице.
- 7 апреля 2020
-
10:16
-
09:20
-
01:14
-
00:49
- 6 апреля 2020
-
23:32
-
23:23
-
21:21
-
19:59
-
18:59
-
17:59
-
16:52
-
16:01
-
15:29
-
15:04
-
13:40
-
13:27
-
13:05
-
12:11
-
11:22
-
10:59
-
10:48
-
09:46
-
09:14
-
00:31
- 5 апреля 2020
-
23:18
-
22:56
-
21:36
-
19:48
-
19:00
-
17:54
-
16:59
-
15:53
-
14:59
-
13:57
-
12:36