Росберг: когда Ферстаппен рядом, это увеличивает вероятность аварии в десять раз

Бывший чемпион Формулы-1, а ныне эксперт канала Sky F1 Нико Росберг признался, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен больше других соперников раздражал его на трассе.



В последних четырёх гонках чемпионского сезона Росбергу нужно было отстоять преимущество над Льюисом Хэмилтоном, поэтому немец не стремился ввязываться в борьбу с пилотом из Нидерландов.



«Макс Ферстаппен явно самый раздражающий пилот, которого только можно представить. Я большой поклонник его таланта, он классный гонщик, и заезды с его участием интересно смотреть. Однако, если вы будете рядом с ним на трассе, это увеличивает вероятность аварии в десять раз. В последних четырёх гонках моего чемпионского сезона он всегда был рядом, в трёх из четырёх случаев, кажется, даже обогнал меня", — приводит слова Росберга GPblog.



Напомним, Росберг завершил карьеру в Формуле-1 в конце 2016 года, став чемпионом мира. В настоящий момент он, как и большинство людей, находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Нико проводит время с семьёй в частном доме на Ибице.

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