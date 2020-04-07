Фряйнс – о Ферстаппене: ему просто нужна хорошая машина, дело за командой

Гонщик Формулы-Е Робин Фряйнс высоко оценил талант Макса Ферстаппена, заявив, что для борьбы за чемпионский титул пилоту «Ред Булл» необходим более быстрый болид.
«Макс сейчас одна из главных персон в Формуле-1 вместе с Хэмилтоном. Они явно выделяются среди остальных. Полагаю, скоро к ним присоединится и Леклер. В прошлом сезоне у Шарля не было быстрого болида. По крайней мере, я скажу так, пока «Феррари» действовали в рамках правил.
После того как Макс присоединился к «Ред Булл» и выиграл свою первую гонку в Барселоне, он сделал качественный скачок. В этом отношении мы увидим нового Ферстаппена в ближайшие годы. Теперь ему просто нужна хорошая машина, чтобы бороться за титул. Дело за болидом и командой.
Если бы он был напарником Хэмилтона в «Мерседесе», я бы хотел видеть его чемпионом. Но для этого должно совпасть множество факторов. В такой борьбе если хоть что-то идёт не так, вы не станете чемпионом», — приводит слова Фряйнса GPblog.
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