В «Феррари» отметили триумф Леклера в виртуальном Гран-при как победу в реальной гонке

Команда «Феррари» вывесила флаги на офисе в Маранелло в честь триумфа своего пилота Шарля Леклера в виртуальном Гран-при Австралии. «Скудерия» соблюдает эту традицию в случае побед в реальных гонках.



«Некоторые вещи остаются неизменными. Празднуем первую победу в этом году», — так подписала пресс служба «Феррари» соответствующий снимок.

Фото доступно на странице «Скудерии» в «Твиттере».

Леклер одержал победу в виртуальном Гран-при Австралии. Второе место по итогам гонки досталось Кристиану Лундгору на «Рено», третьим стал гонщик «Уильямса» Джордж Расселл. Младший брат Шарля Леклера Артур финишировал четвёртым. Пятым стал пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Шестым — Албон. Дженсон Баттон закончил виртуальный Гран-при на 11-м месте.