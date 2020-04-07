AMuS: сезон Формулы-1 может стартовать с двух гонок в Австрии

Сезон-2020 Формулы-1, старт которого отложен из-за пандемии коронавируса, может начаться со сдвоенного Гран-при Австрии. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.
Первые восемь гонок сезона были отменены или отложены. Девятым в календаре значится этап в Канаде. Но, скорее всего, его также перенесут на неопределённый срок. В настоящее время посетить Канаду могут лишь жители этой страны и лица с постоянным видом на жительство.
10-м этапом в оригинальном календаре значится Гран-при Франции. Но пока он также под вопросом. Все спортивные мероприятия в этой стране отменены. На юге Франции и вовсе введён строгий комендантский час. У организаторов всё ещё есть призрачный шанс сохранить этап. Всё будет зависеть от решения о проведении или отмене веломногодневки «Тур де Франс».
А вот Гран-при Австрии пока в большей безопасности. Недавно власти страны ввели послабления в ограничительные меры, связанные с пандемией. Число инфицированных пошло на спад. Всё это позволяет надеяться, что этап в Австрии пройдёт 5 июля. При этом перерыв до Гран-при Великобритании составляет две недели. Это позволит устроить сразу две гонки на «Ред Булл Ринге». В этом заинтересованы и боссы Формулы-1, которые несут убытки от отсутствия телетрансляций. Они по-прежнему хотят видеть в календаре 15 гонок, поэтому сдвоенный этап в Австрии крайне вероятен.
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