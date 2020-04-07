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Гонки MotoGP в Муджелло и Каталонии отложены. Сезон стартует не раньше 21 июня

Гонки MotoGP в Муджелло и Каталонии отложены. Сезон стартует не раньше 21 июня
Авто / Мотогонки 0

Пресс-служба MotoGP опубликовала официальное заявление, в котором сообщается о переносе Гран-при Италии и Каталонии на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Гонка в Муджелло должна была пройти 31 мая, а в Барселоне — 7 июня.

«В постоянно меняющейся ситуации новую дату этих Гран-при, как и отложенных этапов в Хересе и Ле-Мане, не представляется возможным объявить. Пересмотренный календарь будет опубликован в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, первым этапом сезона на текущий момент значится Гран-при Германии. Гонка запланирована на 21 июня.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. В настоящий момент остановлено проведение практически всех спортивных соревнований.

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